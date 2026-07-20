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В «Оклахоме» отреагировали на потерю сразу двух чемпионов НБА после сезона-2025/2026

В «Оклахоме» отреагировали на потерю сразу двух чемпионов НБА после сезона-2025/2026
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Генеральный менеджер команды «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести высказался об обмене двух чемпионов лиги — защитников Айзеи Джо и Аарона Уиггинса.

— Вы ещё не говорили об уходе Айзеи Джо и Аарона Уиггинса. Каково долгосрочное влияние таких игроков, как Айзея и Аарон, на программу?
— Оба парня оставили огромное наследие для нашей организации. Они были бескорыстны и преданы команде, их личный и соревновательный характер вдохновляли. Мы все будем скучать по ним, уверен, они добьются успеха в своих новых коллективах. Было нелегко видеть, как они уходят, но думаю, мы должны быть благодарны за то, что знали, каково это — иметь таких великих профессионалов среди нас. Без них у нас просто не было бы того успеха, которым мы наслаждались последние несколько лет, — приводит слова Прести The Oklahoman.

19 июля стало известно о том, что «Оклахома» обменяла ещё одного чемпиона — Лугенца Дорта.

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