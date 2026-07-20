«Намыл так намыл». Защитник БК «Зенит» назвал самый легендарный момент ЧМ-2026

26-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Емченко, играющий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», назвал самый легендарный момент минувшего чемпионата мира — 2026 по футболу.

«Несмотря на всё, считаю, что эпизод с купанием [Ламина] Ямаля и [Лионеля] Месси стал, наверное, самым легендарным моментом чемпионата. От одного осознания того, что «Адидас» предсказал светлое будущее игроку ещё давно — шок! Намыл так намыл!» — написал Емченко в своём телеграм-канале.

В финальном матче встретились сборные Испании и Аргентины. Победу одержали испанцы — 0:0 (1:0 д. вр.). Для Испании это вторая победа на чемпионате мира после 2010 года.