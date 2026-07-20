15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Намыл так намыл». Защитник БК «Зенит» назвал самый легендарный момент ЧМ-2026

«Намыл так намыл». Защитник БК «Зенит» назвал самый легендарный момент ЧМ-2026
Комментарии

26-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Емченко, играющий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», назвал самый легендарный момент минувшего чемпионата мира — 2026 по футболу.

«Несмотря на всё, считаю, что эпизод с купанием [Ламина] Ямаля и [Лионеля] Месси стал, наверное, самым легендарным моментом чемпионата. От одного осознания того, что «Адидас» предсказал светлое будущее игроку ещё давно — шок! Намыл так намыл!» — написал Емченко в своём телеграм-канале.

В финальном матче встретились сборные Испании и Аргентины. Победу одержали испанцы — 0:0 (1:0 д. вр.). Для Испании это вторая победа на чемпионате мира после 2010 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь ЧМ-2026 по футболу
Сетка ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря ему дожали Аргентину в финале
Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря ему дожали Аргентину в финале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android