Прести рассказал историю об обменянном Дорте, когда его не выбрали на драфте НБА

Генеральный менеджер команды НБА «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести рассказал историю об обменянном Лугенце Дорте.

«Помню, как встретил Лу у входа в тренировочный центр утром, после того как он не был выбран на драфте. Я показал ему всё, мы позавтракали вместе. Он не притронулся к еде. Просто помню, как сказал ему, что это начало, а не конец, что в ночь драфта всё складывается вертикально с первого по 60-й номер, но на следующее утро все выстраиваются вновь горизонтально на воображаемой стартовой линии, потому что условия одинаковы. Можно с уверенностью было уже тогда сказать, что он финиширует в числе лучших в этой гонке. Люблю этого парня, люблю то, что он из себя представляет, будем скучать по нему», — приводит слова Прести издание The Oklahoman.