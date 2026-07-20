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Прести рассказал историю об обменянном Дорте, когда его не выбрали на драфте НБА

Прести рассказал историю об обменянном Дорте, когда его не выбрали на драфте НБА
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Генеральный менеджер команды НБА «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести рассказал историю об обменянном Лугенце Дорте.

«Помню, как встретил Лу у входа в тренировочный центр утром, после того как он не был выбран на драфте. Я показал ему всё, мы позавтракали вместе. Он не притронулся к еде. Просто помню, как сказал ему, что это начало, а не конец, что в ночь драфта всё складывается вертикально с первого по 60-й номер, но на следующее утро все выстраиваются вновь горизонтально на воображаемой стартовой линии, потому что условия одинаковы. Можно с уверенностью было уже тогда сказать, что он финиширует в числе лучших в этой гонке. Люблю этого парня, люблю то, что он из себя представляет, будем скучать по нему», — приводит слова Прести издание The Oklahoman.

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