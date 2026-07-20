Легенда НБА Айзея Томас: чувствую, что получаю недостаточно уважения

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Айзея Томас высказался об отношении фанатов и экспертов к своим достижениям.

«Чувствую, что заслуживаю достаточного признания. И я также получаю достаточно неуважения, смотрю на это так: с игровой точки зрения все парни, которых вы ставите выше меня — это ваше право, не могу с ним спорить, так?

Но всё, что я знаю, когда мы были на площадке, в пределах четырёх линий, в прямом противостоянии, с судьями, зрителями, телеаудиторией, моя команда против их команд — мой клуб побеждал их чаще, чем они побеждали мой», — сказал Томас на YouTube-канале Robin C. John.