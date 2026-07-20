Форвард «Голден Стэйт» стал чемпионом NCAA и Летней лиги НБА за один год

23-летний пуэрто-риканский форвард Яксель Лендеборг, задрафтованный командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз», прокомментировал победу в финале Летней лиги — 2026, где был обыгран клуб «Мемфис Гриззлиз» (94:90).

«Приходя в эту программу, просто хотел доказать, что я победитель. Делать такие вещи — значит не заботиться о статистике, а заботиться только о результате. Продолжу придерживаться этого и в следующем сезоне с основной командой «Уорриорз». В Мичигане мы играли в командный баскетбол. Здесь также играем в командный баскетбол. Это то, что приносит победы и чемпионские титулы», — приводит слова Лендеборга издание ESPN.

Яксель стал чемпионом NCAA и Летней лиги в 2026 году.