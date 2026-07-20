Форвард «Голден Стэйт» стал чемпионом NCAA и Летней лиги НБА за один год
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23-летний пуэрто-риканский форвард Яксель Лендеборг, задрафтованный командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз», прокомментировал победу в финале Летней лиги — 2026, где был обыгран клуб «Мемфис Гриззлиз» (94:90).
НБА — Летняя лига . Финал
20 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
90 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 19, Бузер - 19, Купер - 16, Хендрикс - 13, Смолл - 10, Проспер - 8, Джамай - 5, Бёртон, Лаверинг
Голден Стэйт Уорриорз: Лендебор - 21, Смит - 21, Крайер - 15, Ричард - 13, Леонс - 10, Айк - 6, Джонс - 4, Ольбрих - 2, Макмиллиан - 2
«Приходя в эту программу, просто хотел доказать, что я победитель. Делать такие вещи — значит не заботиться о статистике, а заботиться только о результате. Продолжу придерживаться этого и в следующем сезоне с основной командой «Уорриорз». В Мичигане мы играли в командный баскетбол. Здесь также играем в командный баскетбол. Это то, что приносит победы и чемпионские титулы», — приводит слова Лендеборга издание ESPN.
Яксель стал чемпионом NCAA и Летней лиги в 2026 году.
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