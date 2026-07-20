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«Нужно дать команде пространство». Генменеджер «Оклахомы» — об обмене Дорта

«Нужно дать команде пространство». Генменеджер «Оклахомы» — об обмене Дорта
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Генеральный менеджер команды НБА «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести ответил, как повлияет на команду обмен Лугенца Дорта.

«Потеря Лугненца, безусловно, повлияет на команду, но думаю, мы хорошо подготовлены, чтобы переосмыслить себя и продолжать находить новые пути к победе. У Кейсона [Уоллеса] и Аджая [Митчелла] будет больше ответственности, как и у других. Однако, как мы всегда считали, необходимо принимать изменения, а не становиться жертвой попыток подражать самим себе или нашему предыдущему стилю игры.

Как делаем в начале каждого сезона, нам нужно дать команде пространство, чтобы она снова нашла себя. Потеря трёх выдающихся игроков и профессионалов — это нелегко, наша допустимая погрешность будет меньше, чем была некоторое время, но рад видеть, как соберёмся вместе», — приводит слова Прести издание The Oklahoman.

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