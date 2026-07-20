«У них были лучшие игроки в команде». Томас — о топ-10 великих баскетболистов

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Айзея Томас высказался о десятке лучших игроков в истории баскетбола.

«Все парни, которых вы ставите в топ-10, трое или четверо из них, возможно, пятеро, в прямом противостоянии у них были «возможно» лучшие игроки в команде. Я просто говорю это. Так что это всё, что могу сказать. Не могу конкурировать с вашей предвзятостью. Но мы их регулярно побеждали.

Они были крупнее, выше. Были больше меня… Могу твёрдо стоять на этом. Если бы мы все были одного роста, даже разговора бы не было. Сделайте их моего роста — и посмотрите, смогут ли они сделать то, что сделал я», — сказал Томас на YouTube-канале Robin C. John.