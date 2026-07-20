15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У них были лучшие игроки в команде». Томас — о топ-10 великих баскетболистов

«У них были лучшие игроки в команде». Томас — о топ-10 великих баскетболистов
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Айзея Томас высказался о десятке лучших игроков в истории баскетбола.

«Все парни, которых вы ставите в топ-10, трое или четверо из них, возможно, пятеро, в прямом противостоянии у них были «возможно» лучшие игроки в команде. Я просто говорю это. Так что это всё, что могу сказать. Не могу конкурировать с вашей предвзятостью. Но мы их регулярно побеждали.

Они были крупнее, выше. Были больше меня… Могу твёрдо стоять на этом. Если бы мы все были одного роста, даже разговора бы не было. Сделайте их моего роста — и посмотрите, смогут ли они сделать то, что сделал я», — сказал Томас на YouTube-канале Robin C. John.

Читайте далее:
Леброн тянет с ответом, но ясности всё больше. Что известно сейчас?
Леброн тянет с ответом, но ясности всё больше. Что известно сейчас?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android