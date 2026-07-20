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Владимир Гомельский высказался о важности Летней лиги НБА для карьеры игрока

Владимир Гомельский высказался о важности Летней лиги НБА для карьеры игрока
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский высказался о Летней лиге НБА.

— Насколько значимой для карьеры игрока является Летняя лига НБА?
— Летняя лига имеет своей основной целью просмотр игроков в условиях, приближённых к «боевым». Новички, второгодки и игроки, восстанавливающиеся после травм, стараются проявить себя наилучшим образом, чтобы закрепиться в клубах НБА. Интерес команд — понять, кто и насколько может быть полезен командам в сезоне.

Иногда случается, что баскетболист, продемонстрировавший приличные показатели в играх Летней лиги, не получает контракта с клубом. Это означает, что он не подходит именно этой команде, на взгляд её тренерского штаба. Это не означает конца карьеры в НБА. Можно пробиться в и через клубы Лиги развития (G-лиги). А можно и перелететь через Атлантику в Европу, — написал Гомельский на своём сайте.

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