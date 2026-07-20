«В каждой игре судьи спасают его». Форвард «Голден Стэйт» — о Бузере из «Мемфиса»

23-летний пуэрториканский форвард Яксель Лендеборг, задрафтованный командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз» под 11-м номером в первом раунде, после победы в финале Летней лиги над «Мемфис Гриззлиз» (94:90) рассказал о своём настрое на игры с баскетболистами, выбранными в первой десятке.

«Я думаю о [мести] каждый раз, когда играю против Бузера. В каждой нашей игре эти судьи спасают его… Это соревновательный характер с каждым, кто был выбран до меня на драфте», — приводит слова Лендеборга издание ESPN.

В составе «Мемфиса» выступает Кэмерон Бузер, которого в команде задрафтовали под третьим номером. В феврале в NCAA Кэмерон в составе «Дьюка» одолел «Мичиган» Лендеборга.