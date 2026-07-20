«В каждой игре судьи спасают его». Форвард «Голден Стэйт» — о Бузере из «Мемфиса»
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23-летний пуэрториканский форвард Яксель Лендеборг, задрафтованный командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз» под 11-м номером в первом раунде, после победы в финале Летней лиги над «Мемфис Гриззлиз» (94:90) рассказал о своём настрое на игры с баскетболистами, выбранными в первой десятке.
НБА — Летняя лига . Финал
20 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
90 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 19, Бузер - 19, Купер - 16, Хендрикс - 13, Смолл - 10, Проспер - 8, Джамай - 5, Бёртон, Лаверинг
Голден Стэйт Уорриорз: Лендебор - 21, Смит - 21, Крайер - 15, Ричард - 13, Леонс - 10, Айк - 6, Джонс - 4, Ольбрих - 2, Макмиллиан - 2
«Я думаю о [мести] каждый раз, когда играю против Бузера. В каждой нашей игре эти судьи спасают его… Это соревновательный характер с каждым, кто был выбран до меня на драфте», — приводит слова Лендеборга издание ESPN.
В составе «Мемфиса» выступает Кэмерон Бузер, которого в команде задрафтовали под третьим номером. В феврале в NCAA Кэмерон в составе «Дьюка» одолел «Мичиган» Лендеборга.
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