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Дончич — об увлечении гольфом: это затягивает, хочется играть каждый день

Дончич — об увлечении гольфом: это затягивает, хочется играть каждый день
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Звёздный словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал о своём новом хобби — гольфе, признавшись, что это занятие сильно затягивает. По словам баскетболиста, к игре его подтолкнули Остин Ривз и Леброн Джеймс, которые уже давно увлекаются гольфом.

«Это очень сильно затягивает. Теперь мне хочется играть каждый день. Часто прохожу 36 лунок, а это восемь часов.

Я разок сходил в заведение Topgolf — и с тех пор начал играть. Для меня это очень расслабляющее занятие. С этого всё и началось. Конечно, Остин и Леброн уже играли до меня, и это помогло», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

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