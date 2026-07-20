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Джейлен Брансон оценил шансы «Никс» на защиту титула в сезоне-2026/2027

Джейлен Брансон оценил шансы «Никс» на защиту титула в сезоне-2026/2027
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» и самый ценный игрок финальной серии плей-офф НБА прошедшего сезона Джейлен Брансон выразил уверенность в том, что команда способна защитить чемпионский титул в предстоящем сезоне.

«Я знаю, как мы работали все эти годы, поэтому верю в нас. Если у нас будут такие же подход к работе и настрой, если не лучше, то наши шансы высоки. Но нам нужно будет быстро перевернуть эту страницу и забыть о чемпионстве в какой-то момент. Но не сейчас, не сейчас», — приводит слова Брансона AllDayNYC в социальной сети Х.

Напомним, «Никс» взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1 в серии.

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