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Мозгов — о возращении российских команд в Евролигу: когда мозги включат, тогда и будет

Мозгов — о возращении российских команд в Евролигу: когда мозги включат, тогда и будет
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу возможного возращения российских команд в Евролигу.

— Когда этого ждать? Какой ваш прогноз?
— Это уже как на Западе решат — когда мозги включат, тогда и будет, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».
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Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

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