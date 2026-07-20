Мозгов — о возращении российских команд в Евролигу: когда мозги включат, тогда и будет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу возможного возращения российских команд в Евролигу.

— Когда этого ждать? Какой ваш прогноз?

— Это уже как на Западе решат — когда мозги включат, тогда и будет, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

Читайте большое интервью с Тимофеем Мозговым на «Чемпионате».

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: