«Самара» объявила имя нового главного тренера

Баскетбольный клуб «Самара» заключил контракт с тренером Милошем Павичевичем. Соглашение с 47-летним российским и черногорским специалистом рассчитано на сезон-2026/2027.

Павичевич в качестве главного тренера дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак-Приморье» (2018) и «Уралмаш» (2023), а также выигрывал бронзовые медали Суперлиги в 2017 году. Ранее он работал в «Автодоре», «Купол-Родниках», УНИКСе и СШОР-«Локомотив-Кубань», а также был помощником главного тренера в «Црвене Звезде», «Самаре» и «Вите».

В прошедшем сезоне Единой лиги «Самара» заняла последнее место в турнирной таблице и не попала в плей-офф.