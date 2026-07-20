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«Самара» объявила имя нового главного тренера

«Самара» объявила имя нового главного тренера
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Баскетбольный клуб «Самара» заключил контракт с тренером Милошем Павичевичем. Соглашение с 47-летним российским и черногорским специалистом рассчитано на сезон-2026/2027.

Павичевич в качестве главного тренера дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак-Приморье» (2018) и «Уралмаш» (2023), а также выигрывал бронзовые медали Суперлиги в 2017 году. Ранее он работал в «Автодоре», «Купол-Родниках», УНИКСе и СШОР-«Локомотив-Кубань», а также был помощником главного тренера в «Црвене Звезде», «Самаре» и «Вите».

В прошедшем сезоне Единой лиги «Самара» заняла последнее место в турнирной таблице и не попала в плей-офф.

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