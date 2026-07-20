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Павичевич: «Самара» будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол

Павичевич: «Самара» будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол
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Новый главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал своё назначение и поделился планами на предстоящий сезон.

«Я очень рад возвращению в Самару, это баскетбольный город! Уверен, что мы сможем собрать команду, которая будет конкурентоспособна и достойно выступит в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Сейчас перед нами стоит задача сформировать состав из амбициозных ребят. Команда будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол. Не сомневаюсь, что наша игра понравится болельщикам и мы будем радовать их победами. До скорой встречи, Самара!» — приводит слова Павичевича пресс-служба «Самары».

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