Родман: если бы соцсети существовали в 90-х, я стал бы чёртовым миллиардером

65-летний американский пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы баскетбола Деннис Родман заявил, что в эпоху социальных сетей он стал бы миллиардером, и выразил уверенность, что его экстравагантная личность принесла бы ему огромную популярность и коммерческий успех.

«Я говорил это в интервью по всему миру. Если бы у нас были соцсети в 90-х — в 95-м, 96-м, 97-м, 98-м — я был бы чёртовым миллиардером. Серьёзно. Я правда так думаю. Это дерьмо происходило ещё тогда», — приводит слова Родмана портал Fadeaway World.

Отметим, что за время карьеры Родмана дважды признавали лучшим оборонительным игроком НБА.