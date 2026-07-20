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Родман: если бы соцсети существовали в 90-х, я стал бы чёртовым миллиардером

Родман: если бы соцсети существовали в 90-х, я стал бы чёртовым миллиардером
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65-летний американский пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы баскетбола Деннис Родман заявил, что в эпоху социальных сетей он стал бы миллиардером, и выразил уверенность, что его экстравагантная личность принесла бы ему огромную популярность и коммерческий успех.

«Я говорил это в интервью по всему миру. Если бы у нас были соцсети в 90-х — в 95-м, 96-м, 97-м, 98-м — я был бы чёртовым миллиардером. Серьёзно. Я правда так думаю. Это дерьмо происходило ещё тогда», — приводит слова Родмана портал Fadeaway World.

Отметим, что за время карьеры Родмана дважды признавали лучшим оборонительным игроком НБА.

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