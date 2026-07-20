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Спортдиректор «Самары» высказался о назначении Павичевича на пост главного тренера клуба

Спортдиректор «Самары» высказался о назначении Павичевича на пост главного тренера клуба
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Спортивный директор баскетбольного клуба «Самара» Андрей Фёдоров прокомментировал назначение Милоша Павичевича на пост главного тренера команды, отметив его опыт на всех уровнях и умение сплотить коллектив.

«Милош обладает большим опытом работы на всех уровнях, начиная от детско-юношеского, молодёжного и заканчивая самым высоким профессиональным – в Суперлиге и Единой лиге ВТБ, где он тоже добивался заметных успехов. Этот опыт нам очень пригодится, поскольку в «Самаре» выстроено тесное взаимодействие между всеми нашими командами, и мы надеемся, что новый сезон откроет нам новых звёзд из числа молодых ребят.

Приглашая Милоша в Самару, учитывали его умение сплотить команду, сделать её единым нацеленным на победу коллективом, который сможет показывать яркую игру. Уверен, такой стиль придётся по душе болельщикам», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Самары».

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