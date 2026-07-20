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Экс-игрок НБА: Леброн может принять решение о своём новом клубе уже сегодня

Экс-игрок НБА: Леброн может принять решение о своём новом клубе уже сегодня
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли сообщил, что звёздный форвард Леброн Джеймс может объявить о решении по поводу новой команды уже сегодня, 20 июля.

«Ходят слухи, что Леброн может принять решение уже сегодня!!!» — написал Беверли на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в начале июля Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым выиграл чемпионский титул в 2020 году, после восьми сезонов в команде и стал свободным агентом. По информации североамериканских СМИ, интерес к 41-летнему форварду проявляют несколько клубов, среди которых ранее назывались «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».

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