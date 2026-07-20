Источник: Леонард может начать сезон игроком «Клипперс», учитывая сроки расследования дела

Инсайдер Джон Холлинджер рассказал, что расследование НБА в отношении звёздного форварда Кавая Леонарда и клуба «Лос-Анджелес Клипперс» по поводу потенциального обхода правил коллективного соглашения с помощью компании Aspiration может затянуться, и форвард может начать новый сезон в составе калифорнийского клуба.

«В коллективном договоре НБА указано, что дело об обходе потолка зарплат должно быть рассмотрено арбитром, а затем может пройти через апелляционный процесс, прежде чем комиссионер вынесет какое-либо наказание. Уверены ли мы, что все это будет сделано за два с половиной месяца? По-видимому, единственный способ быстрого разрешения – если расследование не выявит доказательств нарушений», — написал Холлинджер в своём материале для издания New York Times.