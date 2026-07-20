Тренер «Майами» рассказал, как пытался защитить Адетокунбо от выстрелов в ночном клубе

Бывший игрок «Милуоки Бакс», а ныне ассистент главного тренера в «Майами Хит» Кэрон Батлер рассказал, как в инциденте с предполагаемой стрельбой в ночном клубе «601» он закрыл собой молодого Янниса Адетокунбо, потому что тот был его подопечным.

«Мы были в одном безумном местечке, клубе «601». Нам показалось, что кто-то выстрелил. Все пригнулись, но я схватил Янниса, чтобы прикрыть его. Он был особенным и до сих пор остаётся особенным для меня, потому что он – часть моего наследия. Он был моим подопечным. Так что я всегда должен быть уверен, что с ним всё в порядке», — приводит слова Батлера Legion Hoops в социальной сети Х.