Генменеджер «Бруклина» Маркс прокомментировал переход форварда Рэндла в команду

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс высказался о форварде Джулиусе Рэндле, которого клуб выменял из «Миннесоты Тимбервулвз», отметив его бойцовский характер, умение побеждать и способность закрыть важную позицию.

«Думаю, все мы знаем, на что способен Джулиус как игрок. У него есть спортивная злость. Он боец. Он закрывает позицию, которая нам нужна. Играет мощно, давит на защиту, влияет на игру. Кроме того, посмотрите, что он даёт нам в раздевалке: у нас молодой коллектив, которому временами будут нужны стабильность и лидерские качества как на площадке, так и за её пределами.

И Джулиус побеждал на очень высоком уровне. Он понимает, на каком этапе карьеры находится. Он всегда оказывал влияние на каждую команду, в которой играл. И теперь, когда он возвращается в Бруклин, Нью-Йорк, с которым он, очевидно, очень хорошо знаком, всё будет отлично и для нашей команды, и для всей нашей организации», — приводит слова Маркса портал Clutch Points.