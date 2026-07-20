Спивак прокомментировал возможный контракт Ищенко с «Далласом»

Баскетбольный журналист и эксперт Владимир Спивак рассказал, что руководство «Даллас Маверикс» довольно выступлением Всеволода Ищенко в Летней лиге, однако пока не считает, что российский защитник готов стабильно приносить пользу основной команде.

«В клубе очень довольны тем, как Сева проявил себя в Летней лиге. Тем не менее на данный момент руководство «Мэвс» не считает, что игрок уже готов стабильно приносить пользу основной команде.

Ищенко предложат двусторонний контракт. Он будет выступать за «Техас Лэджендс» в G-лиге, получая возможность проявить себя и в составе основной команды «Далласа».

Кроме того, по словам моих источников в лиге, вопрос выкупа контракта Ищенко у «Локомотива-Кубань» не смущает «Даллас». В клубе хорошо понимали, что этот вопрос неизбежно возникнет», — написал Спивак в своём телеграм-канале.