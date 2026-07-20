Игрока «Никс» и рэпера Трэвиса Скотта выгнали из ночного клуба в Нью-Йорке — TMZ

Чемпион НБА в составе «Никс» Джордан Кларксон и известный американский рэп-исполнитель Трэвис Скотт были выдворены из частного клуба Zero Bond на Манхэттене после инцидента, произошедшего во время закрытой вечеринки в рамках Fanatics Fest. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам свидетелей, конфликт начался после того, как Скотт разозлился на гостя, снимавшего его на видео, и члены его окружения начали бросать бутылки в человека с камерой.

Отмечается, что Кларксон вмешался, чтобы предотвратить эскалацию, однако в итоге сотрудники службы безопасности и полиция вывели из заведения обоих. Официальных заявлений от участников инцидента или властей не поступало. По предварительной информации, обошлось без арестов и пострадавших.