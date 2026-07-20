Тренер «Зенита» Альварес: матчи сборной Испании на ЧМ-2026 мы смотрели всей семьёй

Первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» Артуро Альварес рассказал, что болел за сборную Испании во время чемпионата мира по футболу – 2026, и отметил, что, когда Испания и спорт встречаются вместе, это всегда особенные эмоции для каждого жителя этой страны.

«Ну как можно не болеть за «Ла Фурия Роха»? (улыбается). Когда Испания и спорт встречаются вместе, это всегда особенные эмоции для каждого из нас. Матчи мы смотрели всей семьёй, наслаждались каждой игрой, радовались ярким выступлениям и победам нашей сборной. Это было по-настоящему эмоциональное путешествие», — приводит слова Альвареса «Советский спорт».

Напомним, сборная Испании обыграла Аргентину в финале (1:0 д. вр.) и стала чемпионом мира по футболу.