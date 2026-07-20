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Экс-форвард УНИКСа Хезонья вернётся в НБА — источник

Экс-форвард УНИКСа Хезонья вернётся в НБА — источник
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Хорватский форвард Марио Хезонья уведомил мадридский «Реал», что намерен вернуться в НБА, сообщает инсайдер Solo Чема де Лукас на своей странице в социальной сети Х.

Контракт Хезоньи с «Реалом» рассчитан до 2029 года, но в нём есть пункт о выкупе в случае предложения из-за океана. Этот пункт действует до 20 июля, и игрок решил его активировать. Сумма выкупа за хорвата составит стандартные $ 850 тыс.

Напомним, Хезонья был выбран под пятым номером на драфте-2015 и ранее уже выступал в НБА за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд», проведя 330 матчей со средними показателями 6,9 очка и 3,1 подбора за игру.

Хорватский форвард выступал за казанский УНИКС в сезоне-2021/2022.

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