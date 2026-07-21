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Аналитик НБА Симмонс: всё ещё считаю, что Леброн вернётся в «Кливленд»

Аналитик НБА Симмонс: всё ещё считаю, что Леброн вернётся в «Кливленд»
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Аналитик НБА Билл Симмонс выразил уверенность, что звёздный форвард Леброн Джеймс этим летом вернётся в «Кливленд Кавальерс», однако отметил, что клубу необходимо совершить обмен, чтобы освободить место под зарплатную ведомость для подписания четырёхкратного чемпиона.

«Я всё ещё ставлю на «Кливленд», считаю, случится именно это. Они просто ищут вариант, как заполучить его в команду и предложить что-то большее, нежели просто минимальный контракт. А для этого нужно кого-то обменять», — приводит слова Симмонса ESPN Cleveland в социальной сети Х.

Напомним, в начале июля Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым выиграл чемпионский титул в 2020 году, после восьми сезонов в команде и стал свободным агентом.

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