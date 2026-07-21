Чемпион НБА Адетокунбо встретился с непобеждённым боксёром Усиком в Нью-Йорке

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», встретился с 39-летним непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком в Нью-Йорке.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.