Лука Дончич назвал трёх игроков НБА, с которыми хотел бы сыграть в гольф

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», назвал трёх действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вместе с которыми хотел бы сыграть в гольф.

«Три игрока НБА, с которыми я хотел бы, чтобы они присоединились ко мне на поле для гольфа, — это Остин Ривз, Стеф Карри и Леброн Джеймс», — сказал Дончич в интервью NBC Sports.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.