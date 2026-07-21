Игрок «Зенита» Фрейзер перейдёт в «Виртус» с самой большой зарплатой в команде — источник

27-летний американский защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Трент Фрейзер в скором времени перейдёт в итальянский коллектив «Виртус». Об этом сообщает газета La Repubblica.

Согласно имеющейся информации, сделка по переходу американского разыгрывающего близка к закрытию. Кроме того, Трент будет иметь «самую высокую зарплату в команде» — € 900 тыс. в год вместе с различными бонусами.

В прошедшем сезоне-2025/2026 Фрейзер набирал в среднем 12,8 очка, делал два подбора и 5,2 передачи за 24 минуты на площадке при 40% реализации бросков с игры. Американский защитник стал одним из лидеров команды, помогая «Зениту» дойти до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где петербуржцы уступили УНИКСу (3-4 в серии).