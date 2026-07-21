Экс-игрок НБА подписал контракт с приморским «Динамо»

29-летний американский защитник Малик Ньюмэн подписал соглашение с приморским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Динамо» Владивосток

В 2014 году Малик стал чемпионом мира U17 в составе сборной США и был признан самым ценным игроком турнира (MVP). После сезона в Mississippi State защитник продолжил карьеру в Kansas Jayhawks, где помог команде выйти в «Финал четырёх» NCAA. По итогам сезона он был признан MVP турнира конференции Big 12, а также стал самым результативным игроком «Мартовского безумия» 2018 года.

Профессиональную карьеру Ньюмэн начал в G-лиге, где выступал за фарм-клубы «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Уже в 2020 году играл в НБА за «Кливленд», после чего продолжил карьеру в Турции, Израиле, Китае и Италии.

Российским болельщикам Малик хорошо знаком по выступлениям за саратовский «Автодор». В сезоне-2022/2023 американец стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, был признан MVP февраля и принял участие в Матче звёзд Единой лиги.