«Зенит» объявил об уходе Ксавьера Муна

Санкт-петербургский клуб «Зенит» и 31-летний американский разыгрывающий защитник Ксавьер Мун договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Сине-бело-голубые желают Ксавьеру удачи!» — сказано в пресс-релизе.

В матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги американец выходил на паркет 26 раз, в среднем набирая 11,8 очка, делая 4,8 передачи, отдавая 2,0 подбора, а также совершая 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота.

«Зенит» завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.