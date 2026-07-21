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Эксперт — о защитнике «Бруклина» Дёмине: Егор прощается с позицией разыгрывающего

Эксперт — о защитнике «Бруклина» Дёмине: Егор прощается с позицией разыгрывающего
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Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил выступление российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА и предположил, что тот постепенно отходит от роли разыгрывающего. По мнению специалиста, ключевым изменением в игре баскетболиста стала его универсальность на площадке.

«Думаю, сравнивать стоит не между друг другом, а между их версиями годичной давности. Главное преобразование в стилистическом плане произошло у Дёмина: с его габаритами он может играть и второго, и третьего номеров, если доберёт в атлетизме — может, Ищенко «даст ему взаймы» немного. Игра в защите не понравилась, но Дёмин показал уверенность в броске при плохой реализации. И первое здесь важнее.

Дёмин ожидаемо прощается с позицией разыгрывающего. Второй год один из важнейших, конкуренция выросла. Важно остаться здоровым и конкурировать», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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