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Эксперт — о россиянах в Летней лиге НБА: Ищенко удивил больше всех

Эксперт — о россиянах в Летней лиге НБА: Ищенко удивил больше всех
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Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил выступление российских игроков в Летней лиге НБА. По мнению аналитика, сильнее всех проявил себя Всеволод Ищенко («Даллас Маверикс»).

«Ищенко удивил больше всех, так как самый свежий за океаном. Его атлетизм, который позволял совершать коуст-ту-коуст, не удивил, как и ментальная готовность, ведь он уже играл на высоком уровне. А вот доверие штаба и его навык пасовать с обороной впечатлили. Голдин получил очередную двусторонку, что лучше всего отражает реальность.

Влад расположился около входа в лигу. Выступления Лахина, к сожалению, пока не могу считать релевантными для оценки — играл с проигранной конкуренцией, да и его плейстайл не приживётся в НБА. У всех своя дорога», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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