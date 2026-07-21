«До сих пор не верю». Тренер приморского «Динамо» — о подписании Ньюмэна

Президент и главный тренер клуба Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер прокомментировал подписание контракта с 29-летним американским защитником Маликом Ньюмэном.

«Мы получили игрока звёздного статуса по меркам Единой лиги ВТБ. Я до сих пор не верю, что Малик согласился. Мы много разговаривали последнюю неделю, и между нами возник человеческий контакт. Мы одинаково смотрим на многие вещи — как в игре, так и в жизни. Думаю, Владивосток не видел игрока такого класса со времён Вилли Дина, а это было аж 20 лет назад. Мы дали друг другу обещания по ряду важных моментов, и я с нетерпением жду нашей совместной работы», — приводит слова Сандлера пресс-служба клуба.