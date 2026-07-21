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Логунов — о Лахине в «Кингз»: худшее место для попытки закрепиться на позиции центрового

Логунов — о Лахине в «Кингз»: худшее место для попытки закрепиться на позиции центрового
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Баскетбольный эксперт Алексей Логунов оценил выступление Виктора Лахина в Летней лиге НБА, где он представлял «Сакраменто Кингз». По мнению специалиста, калифорнийский клуб является одним из самых сложных мест для попытки закрепиться на позиции центрового.

— Мало игрового времени — в одном из матчей всего минута на площадке. Для центрового в НБА это серьёзный сигнал. В чём причина недоверия к нему?
— Получал мало времени Виктор из-за высокой конкуренции в «Сакраменто». Пожалуй, худшее место для попытки закрепиться на позиции центрового за спиной центровых Максима Рейно и Дилана Кардуэлла. Оба игрока получили много опыта в основе прошлого сезона из-за травмы Сабониса, и ловить там, откровенно, Виктору нечего. Одного матча, тем более в Летней лиге, чертовски мало, чтобы запомниться. Особенно когда победа в игре ни на что не влияла, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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