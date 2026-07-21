Пэт Райли впервые прокомментировал драку Бэма Адебайо и Тайлера Хирроу

Президент флоридского клуба «Майами Хит» Пэт Райли впервые прокомментировал драку между американским центровым Бэмом Адебайо и бывшим игроком «Майами» Тайлером Хирроу, выступающим на позиции защитника.

«Эти парни очень амбициозные люди. Мне было жаль, что произошла такая ситуация, и ещё больше жаль, что случилось с Бэмом. Всё закончилось, и точка, лига ничего с этим делать не будет, и где-то они помирятся.

Игроки зависимы от социальных сетей, и, когда ты начинаешь заходить в них и отвечать тем, кто тебя критикует, могут произойти всякие вещи», — приводит слова Райли аккаунт Heat Central в социальной сети Х.