Яннис Адетокунбо объяснил, в каком случае войдёт в число величайших игроков НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», выразил уверенность в том, что однажды может войти в число лучших игроков в истории, если станет чемпионом лиги в составе «Майами».

«Нет-нет, пока я не вхожу в этот список. Но если мы добьёмся здесь успеха, возможно, через несколько лет я стану таковым», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.