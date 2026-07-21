15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт оценил перспективы Дёмина, Голдина, Ищенко и Лахина после Летней лиги НБА

Эксперт оценил перспективы Дёмина, Голдина, Ищенко и Лахина после Летней лиги НБА
Комментарии

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы российских игроков Егора Дёмина («Бруклин Нетс»), Владислава Голдина («Майами Хит»), Всеволода Ищенко («Даллас Маверикс») и Виктора Лахина («Сакраменто Кингз») после Летней лиги НБА. Аналитик рассказал, для кого из них этот турнир имел наибольшее значение.

— Ищенко — новичок драфта-2026 (56-й пик), Голдин только что подписал новый двусторонний контракт, а Дёмин уже второй год в системе «Бруклина». Насколько для каждого из них эта Летняя лига была определяющей с точки зрения карьерных перспектив?
— Полагаю, что в случае провала выступлений в Летней лиге гарантировано получил бы ещё один шанс лишь Егор Дёмин. Определяющим будет для него сезон с высокой конкуренцией. Ищенко хоть сейчас может вернуться в Единую лигу ВТБ и получить спот стартера без сомнений. А вот Голдин и Лахин — вопрос. Влад попал в хорошую организацию, где умеют работать с незадрафтованными.

Но дальше всё в его руках. Он свой шанс использовал, а Виктор — пока нет. Так что самый определяющий эффект был для Лахина. Затем Влад, чуть менее для Севы, и вообще мало чего значил для карьеры Егора, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
Эксклюзив
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android