Логунов: если в РФ Ищенко разрывал, в НБА его физические данные могут казаться заурядными

Баскетбольный комментатор Алексей Логунов объяснил, над чем необходимо работать Всеволоду Ищенко, чтобы закрепиться в НБА. По мнению эксперта, россиянину важно развивать бросок и другие элементы игры, чтобы не зависеть только от физических данных.

— В одном матче 15 очков, в другом — шесть. Как новичку, ему не хватает стабильности. В чём его главная слабость на данный момент?

— На мой взгляд, у Ищенко слабость может проявиться в его сильной стороне — атлетизме. Сколько раз наблюдали, когда игрок слишком большую ставку делает на атлетизм, то другие аспекты его игры страдают. Если в России он разрывал, то в НБА его физические данные могут показаться заурядными.

Если он сможет играть с той же самоотдачей, учиться у всех, кто его окружает, и сформирует хотя бы 35% реализации с трёхочковой на две-три попытки и 15-18 минут игры, — это будет великолепно, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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