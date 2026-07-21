Леброн отреагировал на слухи о том, что учитывает комфорт игры в гольф в принятии решения

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, отреагировал на слухи о том, что учитывает комфорт игры в гольф в принятии решения о том, за какой клуб будет выступать.

«Я люблю гольф, правда. Но это спорт, которым можно заниматься всю жизнь. Когда я думаю о своём решении [в отношении того, за какую команду выступать, с учётом моего хобби игры в гольф], понимаю, что в холодном городе на Восточном побережье поле для гольфа закрывается в ноябре, в отличие от Западного.

Послушайте, моя главная цель в баскетболе — оставаться на первом месте. И я всегда так делал. Знаете, если в городе холодно, то я обязательно найду симулятор гольфа», — приводит слова Джеймса аккаунт Heat Central в социальной сети Х.