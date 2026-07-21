15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Логунов указал, над чем следует продолжать работать Дёмину для успеха в НБА

Логунов указал, над чем следует продолжать работать Дёмину для успеха в НБА
Комментарии

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил прогресс Егора Дёмина в Летней лиге НБА. Специалист отметил улучшения россиянина в атаке, но назвал защиту и физическую мощь главными направлениями для дальнейшей работы.

— Дёмин стабильно набирал 20+ очков в каждом матче, был лидером «Бруклина» и самым результативным игроком команды в нескольких играх. Отмечают прогресс в игре на проходе и использовании мышечной массы для прорыва в «краску». Что в его игре вас порадовало больше всего?
— Вообще очень ожидаемо, что от него хотели бы видеть больше разнообразия в атаке. Играть без мяча он умел и прежде, а вот так драйвить в «краску» — отнюдь. В этой решительности нуждался как главный тренер Жорди Фернандес, так и сам Егор, чтобы быть более опасным.

Дёмину предстоит много работать над защитой, чтобы не оказаться мишенью для соперника, и добрать мышечной массы, но ментальное взросление в лиге ощущалось слишком сильно, чтобы не отметить его. Он уже достаточно хорош, чтобы не играть в Летней лиге, но ему надо было убедиться в этом, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
Эксклюзив
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты

Егор Дёмин показал навыки жонглирования футбольным мячом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android