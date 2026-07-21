Алексей Логунов — о Владиславе Голдине: «Майами» оценил работу здоровяка

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы Владислава Голдина в системе «Майами Хит». Аналитик отметил, что клуб ценит российского центрового, но конкуренция за место в составе остаётся главным препятствием.

— Двусторонний контракт подписан. Это его второй сезон в системе «Майами». Чего он добился этой Летней лигой — подтвердил свой статус или есть риск, что «Майами» не станет его переводить на полноценный контракт?

— Двухсторонний контракт от «Хит», которых они имеют лишь три штуки, доказывает, что «Майами» его ценит и не хочет отпускать в чужие руки. Они в него вкладывались весь прошлый сезон и оценили работу здоровяка. Летняя лига лишь подтвердила, что он стоит своего места, но пока не в основе. Да, он может не получить полноценного контракта, но если посмотреть на последние несколько лет, то «Майами» каждый год кого-то поднимал с двухсторонки на гарантированное соглашение. Тенденция хороша. Но плохая состоит в том, что «Майами» хочет бороться за чемпионство. А значит, конкуренция в составе становится ещё выше. Попади он в «Бруклин» к Дёмину, где победы стоят не на первом месте, там бы он мог получать больше игровой практики, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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