Эксперт — о Всеволоде Ищенко: фанатов «Далласа» он впечатлил

Баскетбольный эксперт Алексей Логунов рассказал об игре Всеволода Ищенко в составе «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА. По мнению специалиста, россиянин понравился фанатам команды своей самоотдачей и умением приносить пользу.

— Ищенко показал универсальность. Так, в одном матче отдал семь передач, в другом — собрал семь подборов. Отмечают его роскошные передачи и уверенную игру. А что вас больше всего впечатлило в его игре?

— Всеволод понравился как раз необходимой универсальностью для игры на своей позиции. Фанатов «Маверикс» он впечатлил своей неиссякаемой энергией.

Порой он был везде на корте, боролся за мячи, цеплялся, мешал, хаслил. Это не отражается в цифрах, но дарит ощущение, что игрок очень любит баскетбол и выкладывается, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».

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