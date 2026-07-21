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Аналитик указал главное препятствие для Владислава Голдина на пути к успеху в НБА

Аналитик указал главное препятствие для Владислава Голдина на пути к успеху в НБА
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Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы Владислава Голдина в НБА. Аналитик отметил, что главными сложностями для россиянина являются высокая конкуренция и необходимость улучшить мобильность на площадке.

— Результативность относительно скромная — 8,6 очка за матч. Для центрового, который претендует на место в ротации, этого мало? В чём главная проблема Голдина прямо сейчас?
— Очки не определяет качество игры Владислава. Игровые минуты будут определять. Если он играет, значит, с ним команда выглядит лучше. Голдин недостаточно хорош в защите один на один против крупных игроков. Слишком много им позволяет. Непостоянство работы мотора.

Главная проблема Голдина — высокая конкуренция. А по игре — мобильность перемещений, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
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