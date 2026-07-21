15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт указал, в каком случае Егор Дёмин может покинуть НБА

Эксперт указал, в каком случае Егор Дёмин может покинуть НБА
Комментарии

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. По мнению специалиста, россиянин способен закрепиться в лиге на долгие годы, а главным фактором риска могут стать только травмы.

— Через три года Дёмину будет 24-25 лет. Это возраст, когда либо ты уже твёрдый игрок ротации в НБА, либо ты уехал в Европу. Какой сценарий вам видится более реальным?
— Если всё будет развиваться так, как видит большинство аналитиков, он закрепится в НБА минимум на лет семь-восемь. Имея такой рост, понимание игры и бросок — всё в его руках. Но что не сильно контролируется порой — это здоровье. Единственное, что может выбить его из лиги, — травматичность. Лига не прощает проблем со здоровьем, если ты не Джоэл Эмбиид, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
Эксклюзив
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты

Егор Дёмин фотографируется с болельщиками на площадке в Бруклине:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android