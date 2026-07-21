Ожидаю возвращения на родину». Эксперт разобрал игру россиянина в Летней лиге НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил перспективы Виктора Лахина после выступления в Летней лиге НБА. Аналитик считает, что россиянин с большой вероятностью продолжит карьеру в России или Европе, где сможет получить более выгодные условия.

— Лахин «хлопнул дверью» в последнем матче. Но хватит ли одного яркого матча, чтобы получить двусторонний контракт? Как вы оцениваете его шансы остаться в системе НБА?

— Ожидаю возвращения Виктора в Россию. Он получил клёвый опыт, который мало кому доступен. Но больше всего шансов заработать приличных денег он получит в России или Европе, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».

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