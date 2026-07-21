«Дёмин может всё исправить». Аналитик оценил выступление россиянина в Летней лиге НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов разобрал игру защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА. По мнению аналитика, процент реализации трёхочковых не должен вызывать серьёзных опасений, поскольку для развития игрока важнее сохранять уверенность в броске.

— Главная проблема — дальний бросок: 28,9% из-за дуги. В некоторых матчах была неоднозначная игра и много потерь. Что его сдерживает на данном этапе?

— Проблемы никакой нет. Это естественный ход развития игрока. Да, у кого-то изначально нет с этим проблем, но есть другие. И если игроку с ростом 185 см никак не решить проблему с ростом и надо компенсировать, то Дёмин может всё исправить. Бросал смело, а процент на дистанции четырёх-пяти игр мало кто оценивает из тренерского штаба. Кто боится ошибок — тот не развивается, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».

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