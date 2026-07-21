Логунов указал, в каком случае Голдин начнёт рассматривать предложения из Европы и России

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил будущее Владислава Голдина в НБА. По мнению аналитика, россиянин может начать рассматривать предложения из Европы и России, если не получит стабильную игровую практику и достойный контракт в США.

— Голдину уже 25 лет. Для центрового это не критично, но и не юный возраст. Через три года — 28 лет. Он всё ещё будет в НБА или это пик его карьеры в Европе?

— По моим ожиданиям Владислав сам начнёт рассматривать предложения из Европы и России, если не сможет получить стабильную игровую практику и хорошие деньги в США. У всех есть свой предел терпения, и чем ближе к 30 годам, тем его меньше. А пока он ещё пытается реализовать детскую мечту, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с комментатором и экспертом Алексеем Логуновым на «Чемпионате».

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