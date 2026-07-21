«Привнесёт победный характер в «Зенит». Александр Медведев — о перспективах новичка Ирэбу

Председатель совета директоров санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил перспективы новичка команды нигерийца Айка Ирэбу, выступающего на позиции разыгрывающего защитника.

«Айк привнесёт в нашу команду победный характер, лидерские качества и ценный опыт. На протяжении всей своей карьеры он неизменно доказывал свой высокий уровень, выступая за амбициозные клубы и становясь одним из лидеров и лучших бомбардиров каждой команды, в которой играл. Кроме того, благодаря своему характеру, лидерским качествам и бойцовскому духу он давно является одним из ключевых игроков сборной Нигерии.

Айк — игрок, который сражается весь матч, сколько бы времени он ни проводил на паркете. Такое качество полностью соответствует ценностям нашего главного тренера Душко Ивановича — одного из самых успешных и требовательных тренеров в европейском баскетболе. Благодаря своей универсальности, умению набирать очки и самоотдаче в защите Айк сможет быстро стать важной частью нашей команды. Уверен, что он поможет нам бороться на самом высоком уровне и достичь наших целей», — приводит слова Медведева «РИА Новости».