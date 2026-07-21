Шакил О'Нил ответил, почему Леброн Джеймс не спешит с выбором клуба

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил ответил, почему четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс не спешит с выбором клуба.

— Вся НБА ждёт не дождётся, когда станет известно, где Леброн будет играть в следующем сезоне. Адам Сильвер недавно заявил, что надеется на то, что он быстро примет решение. Как вы думаете, это нормально, что у него уходит так много времени [на принятие решения]?

— Леброн подходит к концу своей карьеры. Я уверен, что он будет тщательно выбирать. Вероятно, Брон хочет присоединиться к команде, с которой у него будут очень хорошие шансы на чемпионство. Многие называют это погоней за кольцом, но это не так. Речь идёт просто о формировании его наследия. Если Джеймс сможет поехать куда-нибудь ещё и взять ещё один перстень, это будет здорово.

У меня их четыре, но в голове у меня должно быть семь. И это постоянно преследует меня. Хорошо для Леброна, если он сможет присоединиться к команде и попытаться выиграть дополнительное кольцо. На данном этапе, когда мы говорим о наследии Леброна, всё, чего он ещё может достичь, — это просто бонус, — приводит слова О'Нила аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.