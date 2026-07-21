Леброн ответил на вопрос о том, когда понял, что сможет превзойти Майкла Джордана

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, когда понял, что сможет превзойти легендарного Майкла Джордана.

«Мой кумир [в лице Джордана] был моим вдохновением, моей движущей силой, но он никогда не был для меня определяющим фактором в стремлении быть лучше него. Это всегда был мой соперник. У меня не было возможности играть против своего кумира. Майкл завершил карьеру в 2003 году в составе «Вашингтона», поэтому у меня не было возможности сыграть против него. Он был моим самым большим вдохновением.

Когда я пришёл в лигу, это [моими конкурентами] были Айверсон, Коби, Винс Картер, Пирс. Конечно, пришёл я, Дуэйн Уэйд, Мело. Каждый вечер, играя против этих ребят, я думал: «Как я могу быть лучше них?» Я знал, что мне здесь место, что я особенный и родился с божественным талантом, и всё зависело от меня — от того, чтобы вложить в это чертовски много труда. Мне было понятно, что если буду продолжать работать над своим мастерством, то смогу стать одним из величайших, если не величайшим игроком всех времён», — приводит слова Джеймса аккаунт Heat Central в социальной сети Х.